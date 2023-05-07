«Торт? Его не было!» Первая ракетка России Дарья Касаткина — о 26-м дне рождения
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Российская теннисистка, первая ракетка России и восьмая ракетка мира Дарья Касаткина в воскресенье, 7 мая, отмечает свой 26-й день рождения.
«Спасибо за поздравления, мне очень-очень приятно. По поводу вопроса, который сейчас очень актуален… Вопрос про торт. Его не было! Как-то, не знаю, в Италии так принято или никто не знает, что у меня сегодня день рождения, но меня посадили на диету (улыбается), ничего мне не принесли.
Придётся самим из этой ситуации выходить. Я скажу, чтобы мне торт организовали, потому что иначе что это за день рождения, правильно? Без торта! Вон Алькарасу какой большой и красивый дали! А мне? Я тоже хочу (улыбается)», — цитирует спортсменку телеграм-канал «Теннисология».
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