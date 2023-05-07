Алькарас — Штруфф: вторая ракетка мира вырвал первый сет финала у лаки-лузера Мадрида
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Вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу над немцем Ян-Леннардом Штруффом в первом сете финального матча турнира серии «Мастерс», проходящего в Мадриде (Испания), в одиночном разряде. Стартовый сет завершился со счётом 6:4.
Мадрид (м). Финал
07 мая 2023, воскресенье. 19:40 МСК
Карлос Алькарас
К. Алькарас
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|1
|
|6
|1
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Первый сет встречи длился 50 минут. За это время Штруфф выполнил один эйс, допустил четыре двойные и шесть невынужденных ошибок, а также реализовал один брейк-пойнт из пяти. На счету Алькараса один эйс, два реализованных брейк-пойнта из трёх, а также две двойные и семь невынужденных ошибок.
Сейчас идёт второй сет финала «Мастерса» в Мадриде. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию битвы Карлоса Алькараса и Ян-Леннарда Штруффа за звание чемпиона турнира.
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