Алькарас — Штруфф: вторая ракетка мира вырвал первый сет финала у лаки-лузера Мадрида

Вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу над немцем Ян-Леннардом Штруффом в первом сете финального матча турнира серии «Мастерс», проходящего в Мадриде (Испания), в одиночном разряде. Стартовый сет завершился со счётом 6:4.

Первый сет встречи длился 50 минут. За это время Штруфф выполнил один эйс, допустил четыре двойные и шесть невынужденных ошибок, а также реализовал один брейк-пойнт из пяти. На счету Алькараса один эйс, два реализованных брейк-пойнта из трёх, а также две двойные и семь невынужденных ошибок.

Сейчас идёт второй сет финала «Мастерса» в Мадриде. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию битвы Карлоса Алькараса и Ян-Леннарда Штруффа за звание чемпиона турнира.