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«Мы продолжаем двигаться дальше». Маррей — о победе на челленджере

«Мы продолжаем двигаться дальше». Маррей — о победе на челленджере
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Бывшая первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей рассказал о впечатлениях от выступления на турнире серии «челленджер» в Экс-ан-Провансе (Франция), на котором спортсмен одержал победу над 17-й ракеткой мира из США Томми Полом.

«Последний год, или где-то 18 месяцев, были немного сложными для меня. Но моя команда поддерживала меня и работала со мной, мы пытались стать лучше. Мы продолжаем двигаться дальше. Самой важной частью этой недели были болельщики, которые пришли поддержать меня. Атмосфера с самого первого матча и до конца была потрясающей. На таких турнирах очень важна поддержка местного населения. Во время тренировок болельщики были здесь, смотрели и поддерживали. Это много значит для игроков, но это важно и для самого мероприятия», — приводит слова Маррея ATP.

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