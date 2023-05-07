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Алькарас — Штруфф: немец сравнял счёт, исход финала решится в третьем сете

Алькарас — Штруфф: немец сравнял счёт, исход финала решится в третьем сете
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Вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас уступил немцу Ян-Леннарду Штруффу, лаки-лузеру текущего турнира, во втором сете финального матча турнира серии «Мастерс», проходящего в Мадриде (Испания), в одиночном разряде. Текущий счёт встречи 1:1 (6:4, 3:6).

Мадрид (м). Финал
07 мая 2023, воскресенье. 19:40 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
6 		3 4
4 		6 1
         
Ян-Леннард Штруфф
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф

Второй сет встречи длился 55 минут. На счету Штруффа в сете один эйс, три невынужденные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи. Алькарас, в свою очередь, реализовал два брейк-пойнта из восьми и допустил четыре невынужденные ошибки.

Сейчас идёт третий сет финала «Мастерса» в Мадриде. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию битвы Карлоса Алькараса, действующего чемпиона турнира, и Ян-Леннарда Штруффа за звание чемпиона Мадрида 2023 года.

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