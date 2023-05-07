Алькарас защитил титул чемпиона Мадрида в упорной борьбе с лаки-лузером Штруффом

Испанский теннисист, вторая ракетка мира Карлос Алькарас в упорной борьбе в матче финала «Мастерса» в Мадриде (Испания) одержал победу над лаки-лузером основной сетки турнира, немецким спортсменом Ян-Леннардом Штруффом. Встреча завершилась в трёх сетах со счётом 2:1 (6:4, 3:6, 6:3).

Финальный матч «Мастерса» в Мадриде продолжался 2 часа 26 минут. За это время Карлос Алькарас выполнил два эйса, реализовал 3 брейк-пойнта из 11, а также допустил три двойные и 12 невынужденных ошибок. На счету Штруффа четыре эйса, два реализованных брейк-пойнта из восьми, пять двойных и 12 невынужденных ошибок.

Карлос Алькарас защитил титул чемпиона «Мастерса» в Мадриде. Это четвёртый титул спортсмена в 2023 году: ранее испанец выигрывал турниры в Буэнос-Айресе, Индиан-Уэллсе и Барселоне.