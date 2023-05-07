У Алькараса — четвёртый титул в сезоне. В возрасте до 21 года больше было только у Надаля

Испанский теннисист, вторая ракетка мира Карлос Алькарас в воскресенье, 7 мая, одержал победу в финале турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) над лаки-лузером основной сетки немцем Ян-Леннардом Штруффом и подтвердил прошлогоднее чемпионство.
Для Алькараса, которому в пятницу, 5 мая, исполнилось 20 лет, это четвёртый титул в сезоне: ранее спортсмен в 2023 году выигрывал турниры в Буэнос-Айресе, Индиан-Уэллсе и Барселоне.
Больше титулов в возрасте до 21 года среди теннисистов выигрывал только легендарный испанский спортсмен Рафаэль Надаль: его достижением в этом возрасте были девять титулов ATP в сезоне — это рекорд мирового тенниса. В 2005 году Надаль выиграл титулы в Мадриде, Пекине, Монреале, Бостаде, Штутгарте, Риме, Барселоне, Монте-Карло, Акапулько и Коста ду Саупе.
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