Алькарас получит € 1,1 млн и 1000 очков рейтинга за победу на «Мастерсе» в Мадриде
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Испанский теннисист, вторая ракетка мира Карлос Алькарас, одержавший победу в финале «Мастерса» в Мадриде (Испания) над немцем Ян-Леннардом Штруффом, получит € 1 105 265 призовых за победу в турнире, а также 1000 рейтинговых очков.
1000 очков позволит Алькарасу напрямую приблизиться к первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу. Перед стартом следующего турнира в Риме теннисистов будет разделять пять очков: 6775 в активе у Джоковича, 6770 — у Алькараса. Уже на следующей неделе 20-летний испанец может вновь возглавить рейтинг ATP.
Ян-Леннард Штруфф за выход в финал «Мастерса» в Мадриде получит € 580 тыс. и 600 очков рейтинга, что позволит теннисисту подняться на 37 позиций и войти в топ-30 ракеток мира, заняв 28-ю строчку.
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