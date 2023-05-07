Алькарас станет первой ракеткой мира, если выйдет на корты «Мастерса» в Риме

Испанский теннисист, вторая ракетка мира Карлос Алькарас может выйти на «Ролан Гаррос», возглавив рейтинг ATP. Это произойдёт в случае участия испанца в турнире серии «Мастерс», который пройдёт в Риме (Италия) с 10 по 21 мая.

После победы Алькараса на «Мастерсе» в Мадриде и получения 1000 очков рейтинга от первой ракетки мира, серба Новака Джоковича, 20-летнего теннисиста отделяет пять очков. Сербский спортсмен в Риме будет защищать титул чемпиона, поэтому не сможет прибавить дополнительные рейтинговые очки.

Для возвращения титула первой ракетки мира Карлосу Алькарасу достаточно одержать одну победу в Риме на старте: в этом случае теннисист получит десять очков и возглавит рейтинг ATP. Однако готовность испанца выступить в Италии пока под вопросом, так как в 2022 году он после триумфа в Мадриде снялся с Рима.

В понедельник, 8 мая, Новак Джокович, как и следующие две недели, останется первой ракеткой мира с минимальным отрывом.