Алькарас: приятно выиграть трофей здесь, в моей родной стране

Вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас поделился эмоциями от победы на «Мастерсе» в Мадриде (Испания).

«Для меня это очень, очень особенное событие. Так приятно выиграть трофей здесь, в моей родной стране. Всегда здорово играть и добиваться успехов на глазах у домашней публики. Я сделал это на глазах у своих болельщиков, семьи и друзей. Конечно, я испытываю особенные эмоции, которые никогда не забуду.

Сегодня был действительно сложный матч. Ян играл потрясающе, очень агрессивно. Во втором сете у меня было много шансов взять его подачу, но я не смог, и мне было тяжело. Я сказал себе, что должен сохранять позитивный настрой, что у меня будут шансы. Думаю, у меня всё получилось в третьей партии», — приводит слова спортсмена пресс-служба ATP.