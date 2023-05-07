Алькарас: приятно выиграть трофей здесь, в моей родной стране

Вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас поделился эмоциями от победы на «Мастерсе» в Мадриде (Испания).
«Для меня это очень, очень особенное событие. Так приятно выиграть трофей здесь, в моей родной стране. Всегда здорово играть и добиваться успехов на глазах у домашней публики. Я сделал это на глазах у своих болельщиков, семьи и друзей. Конечно, я испытываю особенные эмоции, которые никогда не забуду.
Сегодня был действительно сложный матч. Ян играл потрясающе, очень агрессивно. Во втором сете у меня было много шансов взять его подачу, но я не смог, и мне было тяжело. Я сказал себе, что должен сохранять позитивный настрой, что у меня будут шансы. Думаю, у меня всё получилось в третьей партии», — приводит слова спортсмена пресс-служба ATP.
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