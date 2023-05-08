Бертолуччи — о Синнере: нужно, чтобы к работе добавился важный и престижный титул

Итальянский теннисист, теннисный тренер и комментатор Паоло Бертолуччи поделился мнением о подготовке Янника Синнера, восьмой ракетки мира, к турнирам этого сезона.

«Было бы интересно узнать причины, которые всё ещё отделяют Янника Синнера от вершины. Я полностью согласен с решением пропустить Мадрид, чтобы воспользоваться достаточным количеством времени, чтобы отдохнуть и подготовиться перед турнирами «Большого шлема», которые его ждут.

Янник может обвинить некоторые неудобства на ранних стадиях турниров в том, что они ему мешают, но я считаю, что по мере продолжения турниров он должен восстановить лёгкость и плавность движений. Его технический прогресс непрерывен, заметен и легко прогнозируется, но путь вперёд стал бы более плавным, если бы к повседневной работе добавился важный и престижный титул», — цитирует Бертолуччи итальянское издание OA sport со ссылкой на Gazzetta dello Sport.