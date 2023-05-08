Рейтинг ATP от 8 мая: Карацев поднялся на 68 позиций

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде. 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович по-прежнему занимает первое место, следом за ним с отставанием в пять очков идёт испанец Карлос Алькарас.
Наибольшего прогресса удалось добиться россиянину Аслану Карацеву, дошедшему до полуфинала на завершившемся «Мастерсе» в Мадриде. Карацев, начинавший турнир в статусе 121-й ракетки мира, поднялся в обновлённом рейтинге на 53-е место. Первая ракетка России Даниил Медведев сохранил в рейтинге третью позицию. Карен Хачанов переместился на 11-ю строчку, Андрей Рублёв остался шестым.
Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».
Рейтинг ATP. 8 мая
1. (1) Новак Джокович (Сербия) — 6775 очков.
2. (2) Карлос Алькарас (Испания) — 6770
3. (3) Даниил Медведев (Россия) — 5330
4. (4) Каспер Рууд (Норвегия) — 5165
5. (5) Стефанос Циципас (Греция) — 5015
6. (6) Андрей Рублёв (Россия) — 4190
7. (7) Хольгер Руне (Дания) — 3865
8. (8) Янник Синнер (Италия) — 3525
9. (10) Тэйлор Фритц (США) — 3380
10. (9) Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3235
11. (12) Карен Хачанов (Россия) — 3025...
28. (65) Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 1387…
53. (121) Аслан Карацев (Россия) — 863…
93. (96) Александр Шевченко (Россия) — 657…
103. (106) Роман Сафиуллин (Россия) — 586…
108. (101) Павел Котов (Россия) — 565...
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