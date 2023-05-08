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Чемпионская гонка ATP от 8 мая: Медведев опустился на второе место, Алькарас лидирует

Чемпионская гонка ATP от 8 мая: Медведев опустился на второе место, Алькарас лидирует
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ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга Чемпионской гонки в мужском одиночном разряде. Первая ракетка России Даниил Медведев опустился на одну позицию и теперь занимает второе место. Лидером сезона‑2023 стал защитивший титул «Мастерса» в Мадриде испанец Карлос Алькарас, который поднялся на две строчки. На третью позицию опустился серб Новак Джокович. Россияне Андрей Рублёв и Карен Хачанов сохранили места в топ-10. Аслан Карацев поднялся с 158‑го на 34‑е место.

Полный рейтинг доступен на «Чемпионате»

Чемпионская гонка ATP. 8 мая

1 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 3410 очков.
2 (1). Даниил Медведев (Россия) — 3300.
3 (2). Новак Джокович (Сербия) — 2565.
4 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 2230.
5 (4). Янник Синнер (Италия) — 2185.
(6). Андрей Рублёв (Россия) — 2125.
7 (7). Тейлор Фритц (США) — 1815.
8 (9). Карен Хачанов (Россия) — 1530.
9 (8). Хольгер Руне (Дания) — 1525.
10 (11). Томми Пол (США) — 1375…

34 (158). Аслан Карацев (Россия) — 528.

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