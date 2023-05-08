Чемпионская гонка ATP от 8 мая: Медведев опустился на второе место, Алькарас лидирует

ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга Чемпионской гонки в мужском одиночном разряде. Первая ракетка России Даниил Медведев опустился на одну позицию и теперь занимает второе место. Лидером сезона‑2023 стал защитивший титул «Мастерса» в Мадриде испанец Карлос Алькарас, который поднялся на две строчки. На третью позицию опустился серб Новак Джокович. Россияне Андрей Рублёв и Карен Хачанов сохранили места в топ-10. Аслан Карацев поднялся с 158‑го на 34‑е место.
Полный рейтинг доступен на «Чемпионате»
Чемпионская гонка ATP. 8 мая
1 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 3410 очков.
2 (1). Даниил Медведев (Россия) — 3300.
3 (2). Новак Джокович (Сербия) — 2565.
4 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 2230.
5 (4). Янник Синнер (Италия) — 2185.
(6). Андрей Рублёв (Россия) — 2125.
7 (7). Тейлор Фритц (США) — 1815.
8 (9). Карен Хачанов (Россия) — 1530.
9 (8). Хольгер Руне (Дания) — 1525.
10 (11). Томми Пол (США) — 1375…
34 (158). Аслан Карацев (Россия) — 528.
- 8 мая 2023
-
11:03
-
10:53
-
10:45
-
10:09
-
09:34
-
00:56
-
00:31
- 7 мая 2023
-
23:53
-
23:43
-
23:26
-
22:57
-
22:41
-
22:27
-
22:08
-
21:26
-
20:57
-
20:36
-
20:26
-
18:44
-
18:34
-
18:27
-
18:05
-
17:51
-
17:27
-
17:15
-
16:51
-
16:37
-
14:41
-
14:32
-
14:05
-
13:56
-
13:46
-
11:53
-
11:21
-
11:18