Видеообзор победы Алькараса над Штруффом в финале «Мастерса» в Мадриде

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас защитил титул «Мастерса» в Мадриде (Испания), обыграв в финале соревнований немецкого теннисиста Ян-Леннарда Штруффа 6:4, 3:6, 6:3.

Финальный матч «Мастерса» в Мадриде продолжался 2 часа 26 минут. За это время Карлос Алькарас выполнил два эйса, реализовал 3 брейк-пойнта из 11, а также допустил три двойные и 12 невынужденных ошибок. На счету Штруффа четыре эйса, два реализованных брейк-пойнта из восьми, пять двойных и 12 невынужденных ошибок.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Одержав победу на соревнованиях в Мадриде, Алькарас завоевал четвёртый титул в 2023 году: ранее испанец выигрывал турниры в Буэнос-Айресе, Индиан-Уэллсе и Барселоне. За победу он получил € 1 105 265 призовых и 1000 рейтинговых очков.