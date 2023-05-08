Камельзон: победа в паре компенсирует выступления Рублёва и Хачанова в личном турнире

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон высказался о победе российских теннисистов Андрея Рублёва и Карена Хачанова в финале парного разряда турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

«Победа на турнире в Мадриде — это очень почётно и престижно. Я за них очень рад, это наша родная, московская пара, они играют с детства, но до высоких мест именно в паре им не всегда удаётся добираться. Они не смогли выиграть в личном турнире, победа в паре является отличной компенсацией.

Играть пары очень полезно. Я всегда на тренировках заставлял одиночников играть в парах, потому что там много вариантов развития розыгрыша, нужна хорошая реакция, подача должна работать. Она даёт игроку грамотность, поэтому выступления в парных турнирах очень хорошо помогают играть в одиночке», — приводит слова Камельзона ТАСС.