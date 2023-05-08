Штруфф — о финале «Мастерса»: это был невероятный путь, лучшее достижение в моей карьере

28-я ракетка мира, немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф высказался о своём выступлении на турнире серии «Мастерс» в Мадриде, где в качестве лаки-лузера дошёл до финала соревнований, уступив в решающем поединке испанцу Карлосу Алькарасу (4:6, 6:3, 3:6).
«Это был невероятный путь от лаки-лузера до финалиста. Надеюсь, что выступление на этом турнире даст мне импульс на следующие недели и месяцы. На данный момент это лучшее достижение в моей карьере. Конечно, я хотел выиграть, но если бы две недели назад мне кто-то сказал, что я дойду до финала, я бы согласился на это. Горжусь тем, как играл. Горжусь тем, как проявил себя.
Физически я чувствовал себя хорошо. Я точно мог бы играть и дальше. Всё сильно зависело от психологии. В прошлых матчах она тоже играла важную роль, потому что для меня это было в новинку. Это было напряжённо.
Алькарас? Если ты даёшь ему достаточно времени на удар, он играет слишком хорошо. Я пытался на него давить, не давать времени и рисковать, потому что он лучше физически. Он очень, очень быстрый. Он любит розыгрыши, любит играть очень агрессивно… Я был в игре. У меня были шансы. Но он был слишком хорош в конце матча, поздравляю его», — приводит слова Штруффа пресс-служба ATP.
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