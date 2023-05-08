Полина Кудерметова вышла в финал квалификации турнира в Риме

142-я ракетка мира, российская теннисистка Полина Кудерметова вышла в следующий раунд квалификации турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), обыграв в стартовом матче представительницу Канады Кэтрин Себов (145-я в рейтинге WTA).

Игра завершилась победой российской теннисистки со счётом 6:4, 6:3. Общая продолжительность матча составила 1 час 26 минут. Кудерметова три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету её соперницы ни одного эйса, две двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

За выход в основную сетку Полина Кудерметова сыграет с победительницей матча Магдалена Фрех (Польша) — Федерика Ургеси (Италия). Основные соревнования турнира категории WTA-1000 в Риме пройдут с 9 по 21 мая.