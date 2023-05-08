Эрика Андреева не смогла пробиться в финал квалификации на турнире в Риме

121-я ракетка мира, российская теннисистка Эрика Андреева не смогла пробиться в финальный раунд квалификации турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), уступив в стартовом матче представительнице Франции Эльзе Жакемо (174-я в рейтинге WTA).

Игра завершилась победой французской теннисистки со счётом 6:2, 6:1. Общая продолжительность матча составила 1 час и 7 минут. По ходу игры Андреева ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и не реализовала единственный заработанный брейк-пойнт. На счету её соперницы три эйса, две двойных ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из шести заработанных.

Основные соревнования турнира категории WTA-1000 в Риме пройдут с 9 по 21 мая. Действующей победительницей является полька Ига Свёнтек, выигрывавшая титул в 2021 и 2022 годах.