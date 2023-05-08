Шевченко обыграл Крутых в полуфинале квалификации «Мастерса» в Риме

Завершился матч полуфинала квалификации «Мастерса», в котором встречались россиянин Александр Шевченко и украинец Алексей Крутых. Шевченко одержал победу со счётом 2:0 и вышел в финал отборочного турнира.
Первый сет завершился победой Шевченко со счётом 6:4. Во втором сете россиянин выиграл со счётом 6:2. В матче Шевченко сделал три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести. У Крутых две подачи навылет ни одной двойной ошибки и ни одного брейк-пойнта. В финале квалификации Шевченко встретится с победителем пары Пенистон — Филс.
Неделю назад Шевченко завершил выступление на турнире в Мадриде, уступив в 1/16 финала соотечественнику Даниилу Медведеву со счётом 1:2 (6:4, 1:6, 6:7). Александр находится в рейтинге ATP на 93-м месте.
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