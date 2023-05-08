Медведев и Рублёв попали в одну четверть основной сетки «Мастерса» в Риме

Состоялась жеребьёвка грунтового турнира серии «Мастерс», который пройдёт в Риме (Италия) с 10 по 21 мая.
Россияне Андрей Рублёв (шестой сеяный) и Даниил Медведев (третья ракетка турнира) попали в одну четверть сетки. При этом оба находятся в той же половине, что и посеянный вторым испанец Карлос Алькарас, а также греческий теннисист Стефанос Циципас (5).
11-й сеяный Карен Хачанов попал в верхнюю половину сетки вместе с первой ракеткой соревнований, сербом Новаком Джоковичем, который защищает здесь титул. Также наверху оказались итальянец Янник Синнер, норвежец Каспер Рууд и датчанин Хольгер Руне.
Все трое россиян, попавших в основу напрямую, начнут соревнования со второго круга. Хачанов поборется с американцем Брэндоном Накашимой или французом Грегуаром Баррером. Рублев встретится со словаком Алексом Молчаном или одним из победителей квалификации, Медведев – с французом Уго Умбером или финном Эмилем Руусувуори.
Из матчей первого раунда отметим встречу швейцарца Стэна Вавринки с белорусом Ильей Ивашко, а также поединок британца Энди Маррея с итальянцем Фабио Фоньини.
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