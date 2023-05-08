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Медведева, Джоковича и Алькараса ждут в октябре на «Мастерсе» в Шанхае

Медведева, Джоковича и Алькараса ждут в октябре на «Мастерсе» в Шанхае
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Действующий чемпион Даниил Медведев, Новак Джокович, Карлос Алькарас, Рафаэль Надаль и Стефанос Циципас должны выступить на турнире серии «Мастерс» в Шанхае, который пройдёт с 4 по 15 октября. Турнир будет проводится впервые с 2019 года.

На турнир также приглашён двукратный победитель соревнований, швейцарец Роджер Федерер, который станет гостем в качестве легендарного спортсмена турнира Rolex Shanghai Masters.

«Я очень рад, что меня назвали легендарным спортсменом Rolex Shanghai Masters в 2023 году. Помню, как впервые приехал в Шанхай на открытие стадиона, будучи другом организаторов турнира. Рад, что история продолжается, и с нетерпением жду встречи со всеми в октябре», — приводит слова Федерера сайт АТР.

Впервые в рамках соревнований пройдет международный юношеский теннисный турнир ITF J100.

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