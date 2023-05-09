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«Особенная ночь в Париже». Карлос Алькарас — о премии Laureus World Sports Awards

«Особенная ночь в Париже». Карлос Алькарас — о премии Laureus World Sports Awards
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Вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу в номинации «Прорыв года» по версии Laureus World Sports Awards. Вручение награды состоялось в понедельник, 8 мая, в Париже (Франция).

«Невероятно особенная ночь в Париже! Спасибо за премию «Прорыв года» Laureus! Спасибо академии и всем, кто сделал это возможным. И, конечно же, поздравляю всех победителей и номинантов», — написал Алькарас в социальной сети.

20-летний Карлос Алькарас является обладателем десяти титулов в одиночном разряде. В воскресенье, 7 мая, теннисист завоевал свой четвёртый титул в 2023 году: в финале «Мастерса» в Мадриде (Испания) он одолел представителя Германии Ян-Леннарда Штруффа, лаки-лузера основной сетки турнира.

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