«Особенная ночь в Париже». Карлос Алькарас — о премии Laureus World Sports Awards
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Вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу в номинации «Прорыв года» по версии Laureus World Sports Awards. Вручение награды состоялось в понедельник, 8 мая, в Париже (Франция).
«Невероятно особенная ночь в Париже! Спасибо за премию «Прорыв года» Laureus! Спасибо академии и всем, кто сделал это возможным. И, конечно же, поздравляю всех победителей и номинантов», — написал Алькарас в социальной сети.
20-летний Карлос Алькарас является обладателем десяти титулов в одиночном разряде. В воскресенье, 7 мая, теннисист завоевал свой четвёртый титул в 2023 году: в финале «Мастерса» в Мадриде (Испания) он одолел представителя Германии Ян-Леннарда Штруффа, лаки-лузера основной сетки турнира.
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