«Алькарас — фаворит турнира в Риме». Музетти — о «Мастерсе» в Италии

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти, занимающий 19-ю строчку рейтинга ATP, рассказал об ожиданиях от турнира серии «Мастерс», который пройдёт в Риме (Италия) с 10 по 21 мая.

«Шварцман — очень опытный игрок, любитель грунта и турнира в Риме (с ним Музетти предстоит сыграть во втором круге турнира, если аргентинцу Диего Шварцману удастся одолеть итальянца Маттео Арнальди. — Прим. «Чемпионата»). С любым спортсменом, который будет моим противником, будет тяжёлый матч.

У меня, однако, есть хорошие ощущения, и я рад быть здесь. Надеюсь, что публика даст мне дополнительные силы. Думаю, что я снова нашёл свою игру, я много работал, и думаю, что улучшения были замечены в Монте-Карло и Барселоне. Я очень хорошо себя чувствую на полях Foro Italico, я хотел быть здесь первым из прибывших спортсменов, чтобы приспособиться, и надеюсь провести хороший турнир.

Чтобы победить Новака Джоковича и Карлоса Алькараса, вам не нужны трюки, просто сплёвывайте кровь и побеждайте на поле. Это два разных теннисиста, и они вам ничего не сделают. Алькарас сейчас кажется мне фаворитом, Новак травмирован с начала сезона на грунте, однако он всё ещё может быть очень опасным», — приводит слова Музетти OA sport со ссылкой на ANSA и Sky Sport.