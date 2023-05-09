Доминик Тим — о восстановлении формы: если сделаешь больше других, будешь играть ﻿лучше

Австрийский теннисист, бывшая третья ракетка мира и обладатель 17 титулов в одиночном разряде Доминик Тим рассказал о восстановлении физической формы и о подготовке с новым тренером, Бенджамином Ибрагимзаде.
«На этот раз я фаворит. В последние несколько недель, когда я играл с Руне, Фритцем или Циципасом, давление оказывалось на соперников. Риск проиграть есть всегда. Но теперь ожидания снова выросли.
За последние четыре недели интенсивность и объём тренировок сильно выросли. Бенни говорит всё прямо и показывает, как достичь максимума моих возможностей. Это сразу сработало. В феврале и марте я всё ещё не был готов. Неосознанно застрял в рутине. Не делал того, что требовалось для достижения оптимальной формы. И не хотел этого признавать, но в глубине души знал, что не отдаю все свои силы.
Сейчас цель — тренироваться на корте пять полноценных часов подряд. Это утомляет, но теперь снова радует — и я рад. Первая неделя с Бенни в Монте-Карло выдалась очень трудной: я не понимал, что произойдёт со мной дальше. Расчёт прост: если сделаешь больше других, будешь играть лучше. Я уверен, что в ближайшие два-три года буду сохранять взрывную энергию и возраст на меня не повлияет. На данный момент я настроен оптимистично», — цитирует Тима издание Kleine Zeitung.
- 9 мая 2023
-
14:15
-
13:53
-
13:28
-
12:52
-
10:54
-
10:23
-
10:22
-
09:56
-
08:00
- 8 мая 2023
-
22:00
-
21:28
-
21:04
-
20:36
-
20:20
-
20:03
-
19:22
-
15:58
-
15:34
-
14:40
-
13:11
-
12:18
-
12:06
-
11:03
-
10:53
-
10:45
-
10:09
-
09:34
-
00:56
-
00:31
- 7 мая 2023
-
23:53
-
23:43
-
23:26
-
22:57
-
22:41
-
22:27