Доминик Тим — о восстановлении формы: если сделаешь больше других, будешь играть ﻿лучше

Австрийский теннисист, бывшая третья ракетка мира и обладатель 17 титулов в одиночном разряде Доминик Тим рассказал о восстановлении физической формы и о подготовке с новым тренером, Бенджамином Ибрагимзаде.

«На этот раз я фаворит. В последние несколько недель, когда я играл с Руне, Фритцем или Циципасом, давление оказывалось на соперников. Риск проиграть есть всегда. Но теперь ожидания снова выросли.

За последние четыре недели интенсивность и объём тренировок сильно выросли. Бенни говорит всё прямо и показывает, как достичь максимума моих возможностей. Это сразу сработало. В феврале и марте я всё ещё не был готов. Неосознанно застрял в рутине. Не делал того, что требовалось для достижения оптимальной формы. И не хотел этого признавать, но в глубине души знал, что не отдаю все свои силы.

Сейчас цель — тренироваться на корте пять полноценных часов подряд. Это утомляет, но теперь снова радует — и я рад. Первая неделя с Бенни в Монте-Карло выдалась очень трудной: я не понимал, что произойдёт со мной дальше. Расчёт прост: если сделаешь больше других, будешь играть лучше. Я уверен, что в ближайшие два-три года буду сохранять взрывную энергию и возраст на меня не повлияет. На данный момент я настроен оптимистично», — цитирует Тима издание Kleine Zeitung.