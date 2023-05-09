Парризас-Диас стала соперницей Кудерметовой во втором круге турнира WTA-1000 в Риме

Испанская теннисистка, 80-я ракетка мира Нурия Парризас-Диас победила в трёх сетах первого круга турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) 74-ю ракетку мира из Германии Юле Нимайер. Встреча завершилась со счётом 2:1 (4:6, 6:4, 6:2).

Испанская теннисистка вышла во второй круг турнира, где ей предстоит встретиться с 12-й ракеткой мира, россиянкой Вероникой Кудерметовой, 11-й сеяной турнира в Риме.

У спортсменок была одна личная встреча: на турнире категории WTA-1000, проходившем в Мадриде (Испания) в 2023 году, теннисистки также играли друг с другом во втором круге соревнований. Тогда победу одержала Вероника Кудерметова в трёх сетах (6:3, 4:6, 6:2).

Кудерметова и Парризас-Диас вновь встретятся в четверг, 11 апреля, на корте в Риме. Время начала матча будет известно позже.