Корретха — о форме Надаля перед «Ролан Гаррос»: он способен подготовиться, это же Рафа

Испанский теннисист, бывшая вторая ракетка мира, двукратный финалист «Ролан Гаррос» и обладатель 17 титулов в одиночном разряде Алекс Корретха поделился мнением о готовности Рафаэля Надаля к Открытому чемпионату Франции.

«Нужно подождать, осталось немного времени. Я думал, он, возможно, захочет сыграть несколько матчей на неделе перед «Ролан Гаррос», но не ожидал, что снимется с Рима. Я был удивлён, когда он снялся с «Мастерса» в Мадриде, но в этот раз все говорили, что он тренируется и с ним всё в порядке. Но он, к сожалению, снялся, и это значит, что ему нужно больше времени.

Думаю, он может войти в ритм за несколько матчей. Я не переживаю по поводу игровой практики, меня больше волнует физическое состояние – как он будет восстанавливаться после матчей? Не от этой травмы, а от других, которые могут возникнуть. Когда ты так долго не играешь, случиться может что угодно. Надеюсь, он сможет заранее подготовиться к турниру, потому что если он сыграет на «Ролан Гаррос» два-три матча по 2-3 часа…

Он точно способен подготовиться, это же Рафа», — цитирует Корретху Eurosport.