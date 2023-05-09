Донской: может, Карацев не будет выигрывать турниры ATP-500, но на свой уровень вернётся

Российский теннисист Евгений Донской высказался об успешном выступлении 53-й ракетки мира, россиянина Аслана Карацева на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
«Может ли успешное выступление в Мадриде дать ему новый толчок? Конечно. У Аслана очень быстрая и активная игра. Он начал работать со старым тренером (Егором Яцыком). Думаю, что это легко сказать, ведь он уже стоял в топ-30, выигрывал большие титулы, сейчас хорошо провёл «Мастерс»… Легко сказать, что теперь он опять начнёт играть очень хорошо, потому что у него уже этот уровень был — и есть, естественно. Моё мнение — да. Может быть, он не будет выигрывать турниры ATP-500, как тогда — это не так просто. Но я считаю, что на свой уровень он в конце концов выйдет», — приводит слова Донского издание GoTennis.
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