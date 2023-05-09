Пигато стала соперницей Касаткиной во втором круге турнира в Риме

Итальянская теннисистка Лиза Пигато стала соперницей россиянки Дарьи Касаткиной во втором круге грунтового турнира категории WTA-1000, который проходит в Риме (Италия). В стартовом матче основной сетки Пигато нанесла поражение соотечественнице Дилетте Керубини со счётом 7:5, 2:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты. Обе итальянки получили специальные приглашения в основную сетку от организаторов.

За весь матч соперницы не подали ни одного эйса. Пигато дважды ошиблась на подаче и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. Керубини допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов.

За выход в третий круг турнира в Риме Пигато сыграет с восьмой сеяной российской теннисисткой Дарьей Касаткиной, которая начинает соревнования со второго круга.