Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Пигато стала соперницей Касаткиной во втором круге турнира в Риме

Пигато стала соперницей Касаткиной во втором круге турнира в Риме
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянская теннисистка Лиза Пигато стала соперницей россиянки Дарьи Касаткиной во втором круге грунтового турнира категории WTA-1000, который проходит в Риме (Италия). В стартовом матче основной сетки Пигато нанесла поражение соотечественнице Дилетте Керубини со счётом 7:5, 2:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты. Обе итальянки получили специальные приглашения в основную сетку от организаторов.

За весь матч соперницы не подали ни одного эйса. Пигато дважды ошиблась на подаче и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. Керубини допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов.

За выход в третий круг турнира в Риме Пигато сыграет с восьмой сеяной российской теннисисткой Дарьей Касаткиной, которая начинает соревнования со второго круга.

Рим (ж). 1-й круг
09 мая 2023, вторник. 14:50 МСК
Дилетта Керубини
Италия
Дилетта Керубини
Д. Керубини
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 3
7 		2 6
         
Лиза Пигато
Италия
Лиза Пигато
Л. Пигато
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023