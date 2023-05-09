Александр Шевченко не сумел выйти в основную сетку «Мастерса» в Риме

Российский теннисист Александр Шевченко не сумел выйти в основную сетку грунтового турнира серии «Мастерс», который проходит в Риме (Италия). В финале квалификации Шевченко потерпел поражение от француза Артура Филса со счётом 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 25 минут.

Шевченко трижды подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один из двух брейк-пойнтов. Филс выполнил один эйс, трижды ошибся на подаче и взял три подачи соперника, использовав ровно половину заработанных брейк-пойнтов.

22-летний Шевченко и 18-летний Филс ранее никогда не встречались друг с другом в официальных матчах на турнирах АТР.

Неделю назад Шевченко завершил выступления на турнире в Мадриде в 1/16 финала, уступив соотечественнику Даниилу Медведеву со счётом 6:4, 1:6, 5:7. Александр находится в рейтинге ATP на 93-м месте.