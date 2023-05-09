Камилла Рахимова не смогла выйти в основную сетку турнира в Риме
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Российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла выйти в основную сетку грунтового турнира категории WTA-1000, который проходит в Риме (Италия). В финале квалификации Рахимова проиграла представительнице Румынии Елене-Габриэле Русе со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 57 минут.
Рахимова не выполнила ни одного эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала 5 из 14 брейк-пойнтов. Русе сделала пять эйсов, пять раз ошиблась на подаче и реализовала 9 брейк-пойнтов из 14.
Ранее на турнирах WTA Рахимова и Русе встречались лишь однажды. В 2022 году на турнире в Будапеште победу одержала россиянка.
Призовой фонд турнира в Риме составляет € 3 572 618. Последние два года соревнования выигрывала польская теннисистка Ига Свёнтек.
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