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Александра Саснович одолела Лейлу Фернандес на старте турнира в Риме

Александра Саснович одолела Лейлу Фернандес на старте турнира в Риме
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Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла во второй круг турнира категории WTA-1000, который проходит в Риме (Италия). В матче первого круга соревнований Саснович нанесла поражение представительнице Канады Лейле Фернандес со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 37 минут.

Саснович трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. Фернандес выполнила четыре эйса, восемь раз ошиблась на подаче и успешно использовала 5 брейк-пойнтов из 12.

Теннисистки впервые встречались друг с другом в официальных матчах на турнирах WTA.

За выход в третий круг турнира категории WTA-1000 в Риме Саснович сыграет с представительницей Хорватии Донной Векич, посеянной под 21-м номером.

Рим (ж). 1-й круг
09 мая 2023, вторник. 20:05 МСК
Александра Саснович
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		4 6
6 4 		6 3
         
Лейла Фернандес
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Комментарии
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