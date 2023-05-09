Александра Саснович одолела Лейлу Фернандес на старте турнира в Риме
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Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла во второй круг турнира категории WTA-1000, который проходит в Риме (Италия). В матче первого круга соревнований Саснович нанесла поражение представительнице Канады Лейле Фернандес со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 37 минут.
Саснович трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. Фернандес выполнила четыре эйса, восемь раз ошиблась на подаче и успешно использовала 5 брейк-пойнтов из 12.
Теннисистки впервые встречались друг с другом в официальных матчах на турнирах WTA.
За выход в третий круг турнира категории WTA-1000 в Риме Саснович сыграет с представительницей Хорватии Донной Векич, посеянной под 21-м номером.
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