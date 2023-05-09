Александра Саснович одолела Лейлу Фернандес на старте турнира в Риме

Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла во второй круг турнира категории WTA-1000, который проходит в Риме (Италия). В матче первого круга соревнований Саснович нанесла поражение представительнице Канады Лейле Фернандес со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 37 минут.

Саснович трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. Фернандес выполнила четыре эйса, восемь раз ошиблась на подаче и успешно использовала 5 брейк-пойнтов из 12.

Теннисистки впервые встречались друг с другом в официальных матчах на турнирах WTA.

За выход в третий круг турнира категории WTA-1000 в Риме Саснович сыграет с представительницей Хорватии Донной Векич, посеянной под 21-м номером.