Рим-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей второго игрового дня

Сегодня, 10 мая, в Риме (Италия) стартуют матчи основной сетки грунтового турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих соревнований.
Теннис. «Мастерс», Рим, первый круг. Расписание матчей второго игрового дня
Илья Ивашко (Беларусь) – Стэн Вавринка (Швейцария) — начало матча в 12:00 мск.
Педро Мартинес-Портеро (Испания) – Александр Бублик (Казахстан) – начало матча не ранее 15:00 мск.
Роман Сафиуллин (Россия, Q) – Маркос Гирон (США) – начало матча не ранее 16:30 мск.
Хауме Мунар (Испания) — Танаси Коккинакис (Австралия) – начало матча не ранее 16:30 мск.
Брэндон Накашима (США) — Грегуар Баррер (Франция) – начало матча не ранее 18:00 мск.
Фабио Фоньини (Италия, WC) – Энди Маррей (Великобритания) — начало матча не ранее 20:00 мск.
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