Даниил Медведев: сейчас я прекрасно себя чувствую физически

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о том, чем занимается в паузах между турнирами, а также о своём нынешнем физическом состоянии.
«Чем я занимаюсь в паузах между турнирами? Зависит от самочувствия. После Монте-Карло — после всей той серии был турнир в Монте-Карло — у меня были некоторые физические проблемы. Поэтому перед Мадридом у меня особо не было времени, чтобы отточить некоторые мелочи на тренировках. Очень жаль. После Мадрида физически я чувствовал себя хорошо. Я знал, что могу тренироваться в полную силу. Это здорово. Сейчас я прекрасно чувствую себя физически. Каждый день я стараюсь сильно отработать на тренировке и, конечно, поработать с тренером над мелочами. Пока всё здорово, поэтому попытаюсь играть так же и в матчах», — рассказал Медведев на пресс-конференции.
Новак Джокович показал пародию на Даниила Медведева.
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