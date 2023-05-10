Медведев — о целях на турнир в Риме: по-моему, я тут не выиграл ни одного матча

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о том, как провёл последние несколько дней в преддверии турнира серии «Мастерс» в Риме, а также поделился мнением о том, что является для него важнейшей целью на грядущем соревновании.

«Приехал сюда в воскресенье, прямо из Мадрида. Да, я решил тогда остаться в Мадриде ещё на пару дней. Хорошо провёл время с семьёй, отлично отдохнул. Хорошо потренировался. Я только два дня в Риме. Чувствую себя прекрасно. Но перед турниром это ничего не значит. Когда турнир начинается, всякий раз это новая история. Но в эти два дня я поиграл в хороший теннис на грунте. С нетерпением жду турнира. По-моему, я тут не выиграл ни одного матча. Так что да, это первая цель», — сказал Медведев на пресс-конференции.