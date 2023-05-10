Медведев — об игре на грунте: у меня чувство, что мне удалось прибавить

Третья ракетка мира Даниил Медведев рассказал об аспектах игры на грунте, над которыми россиянин усиленно работал перед турниром серии «Мастерс» в Риме.

«Что я имею в виду, когда говорю, что показал хорошую игру на грунте? Чаще проводить удары с вращением. И особенно — скольжение. Оно всегда было проблемой. После Мадрида, когда я проиграл, я тренировался несколько дней, старался сосредоточиться на скольжении, на движениях. У меня чувство, что мне удалось прибавить. Я всегда говорил, что в отношении грунта мне никогда не хватает времени. Есть три дня в Майами, а потом турнир, турнир, турнир. Не так уж много времени, чтобы потренироваться. Но в последние два дня я не так часто промахивался. Моим соперникам приходилось непросто. Но никогда не знаешь… Я вот говорю это всё, а в первом матче может быть всё иначе. Но хорошо, что удалось потренироваться. Да, я очень доволен этим», — ответил Медведев на пресс-конференции.