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Пегула — об операциях Радукану: это очень тяжело с психологической точки зрения

Пегула — об операциях Радукану: это очень тяжело с психологической точки зрения
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Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула высказалась об операциях чемпионки US Open – 2021 британской теннисистки Эммы Радукану.

«Когда я перенесла несколько операций в начале карьеры, как Радукану, я потратила реабилитационное время на то, чтобы лучше узнать себя. Я поняла, насколько сильно хочу играть, важна ли для меня эта карьера и так далее. Всё это очень тяжело с психологической точки зрения. Думаю, тут просто нужно смириться со скукой. Любой, кто попытается сказать, что это весело, лжёт. Это не самое весёлое время, но Эмма должна найти в себе силы пройти через это и ценить то, что у неё есть возможность проработать свои проблемы», — приводит слова Пегулы Daily Express.

Напомним, ранее Радукану перенесла операции на правой руке и голеностопе. Спортсменке предстоит перенести ещё одну операцию — на кисти левой руки.

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