Янник Синнер — о «Мастерсе» в Риме: я счастлив быть здесь

Итальянский теннисист, восьмая ракетка мира Янник Синнер рассказал о тренировочном процессе и об ожиданиях от турнира серии «Мастерс», который проходит в Риме (Италия) с 10 по 21 мая.

«После Барселоны я немного остановился, я использовал это время, чтобы наверстать упущенное. Я усердно тренируюсь и вкладываю много сил в подготовку, и теперь я чувствую, что делаю достаточно. Последние тренировки будут немного сложнее, затем, когда мы приблизимся к матчу, мы сделаем комплекс легче. Энергии нужно особенно много для нескольких турниров подряд: Рим, «Ролан Гаррос» и сезон на траве. Поэтому я использовал этот промежуток времени, чтобы подготовиться, и я рад начать с итальянских соревнований.

Я рад быть в том положении, в котором нахожусь, но я не останавливаюсь, потому что хочу сделать ещё один шаг. Я хорошо тренируюсь, всё больше и больше верю в победы, что является важным. В этом году я постараюсь сделать лучше, чем в прошлом году здесь, в Риме, я знаю, что публика очень заботится обо всех итальянских теннисистах. Для нас это всегда честь, мы играем с положительным настроем, и поэтому я счастлив быть здесь, а затем мы увидим в конце сезона, куда я могу добраться. Вы меня знаете, я очень сосредоточен с первого очка турнира. Игра в Италии даёт многое, и что-то щёлкнуло во мне даже из опыта Кубка Дэвиса, где я начал немного лучше выражать себя перед публикой. Теперь связь очень особенная. Таким образом, это отношение — оружие, которое я могу и буду использовать, особенно здесь. Мы играем немного вместе, и я надеюсь, что всё будет хорошо», — приводит слова Синнера издание OA sport со ссылкой на Sky Sport.