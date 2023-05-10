Ига Свёнтек: в Польше хотят, чтобы я написала автобиографию, но я ещё недостаточно пожила

Польская теннисистка, возглавляющая рейтинг WTA, Ига Свёнтек призналась, что ещё не готова написать автобиографию.

«У меня недостаточно богатое воображение для написания художественной книги. В Польше хотят, чтобы я написала автобиографию, но я думаю, что для этого ещё слишком рано. Я ещё недостаточно пожила, чтобы писать такую книгу. Может быть, это случится через несколько лет», — приводит слова Свёнтек Internazionali BNL d'Italia.

Напомним, Свёнтек выступит на грунтовом турнире серии WTA-1000 в Риме (Италия). Польская спортсменка начнёт свой путь на турнире в матче второго круга. Соревнования в Риме проходят с 9 по 21 мая. Ранее Свёнтек проиграла белорусской теннисистке Арине Соболенко в финале турнира в Мадриде.