Арина Соболенко: те, кто ненавидел нас раньше, продолжают это делать

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала об отношении иностранных спортсменов к представителям Беларуси и России на турнирах.

«Изменилось ли отношение к нам? Сложный вопрос, потому что вы можете перевернуть любые мои слова. Что вы подразумеваете под изменением? Те, кто ненавидел нас, нашу страну раньше, продолжают это делать. Не думаю, что это изменится. Я рада, что нам разрешили играть. WTA старается контролировать эту ситуацию», — приводит слова спортсменки Tennis Up To Date.

Напомним, российские и белорусские спортсмены с февраля 2022 года выступают на теннисных турнирах под нейтральным флагом. Между тем украинская теннисная федерация продолжает настаивать на отстранении россиян и белорусов от соревнований.