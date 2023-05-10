Жабер — о парном финале в Мадриде: недопустимо, чтобы победительницы не могли высказаться

Седьмая ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер высказалась о том, что победительницам и финалисткам парного турнира в Мадриде (Испания) не дали выступить с речью на церемонии награждения.

«Не знаю, что произошло в Мадриде, но надеюсь, это не повторится. Недопустимо, чтобы победители не имели возможности высказаться. Я не хочу ни с кем ругаться, но думаю, что к нам, спортсменкам, нужно относиться чуть лучше, быть справедливее. В Мадриде, как и на других турнирах, этого не произошло», — приводит слова Жабер Internazionali BNL d'Italia.

Напомним, победительницами парного турнира в Мадриде стали белорусская теннисистка Виктория Азаренко и бразильянка Беатрис Хаддад-Майя. В финале они обыграли американок Кори Гауфф и Джессику Пегулу.