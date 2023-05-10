«Может быть, мне просто везло эти недели». Соболенко — о форме на грунте

Белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко объяснила, почему она не считает себя фаворитом «Ролан Гаррос».
«Я продолжу усердно работать и постараюсь показать свой лучший теннис и в Риме, и на «Ролан Гаррос». Когда этот тур закончится, мы увидим, как у меня обстоят дела на грунтовом покрытии: действительно ли я хорошо на нём играю или, может быть, мне просто везло эти недели.
Если бы кто-то сказал мне, что я стану чемпионкой «Большого шлема» и буду второй ракеткой мира, что я буду выигрывать титулы на грунте, то я бы подумала: «Не знаю, предстоит много работы. Я вообще не уверена, что способна на это».
На самом деле я не думала о том, как я попала в топы грунтовых турниров. Думаю, что это и было ключевым моментом. Я просто много работала, продолжала улучшать свою игру, находила то, что могла сделать лучше, много анализировала свои выступления. Так что это была большая работа с первого матча на Кубке Федерации. Оглядываясь назад, я горжусь собой и своей командой, а также тем, что мы сделали за последние годы», — приводит слова спортсменки Tennis Up To Date.
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