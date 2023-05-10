Видео: Джокович и Синнер провели совместную игровую тренировку в Риме

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович и восьмая ракетка мира из Италии Янник Синнер провели совместную игровую тренировку во вторник, 9 мая, перед стартом турнира серии «Мастерс», который пройдёт в Риме (Италия) с 10 по 21 мая.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором неофициальной встречи двух топовых спортсменов.

Данное видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

В официальной сетке турнира оба теннисиста стартуют во втором круге. Новак Джокович, первый сеяный и чемпион турнира в 2022 году, пройдёт по верхней четверти турнирной таблицы: его первым соперником станет победитель матча первого круга между французом Люкой Ван Ашем и аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри. Итальянец Янник Синнер, восьмой сеяный, пойдёт по второй четверти таблицы: его соперником во втором круге станет победитель встречи испанца Хауме Мунара и австралийца Танаси Коккинакиса.