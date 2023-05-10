Видео: Джокович и Синнер провели совместную игровую тренировку в Риме

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович и восьмая ракетка мира из Италии Янник Синнер провели совместную игровую тренировку во вторник, 9 мая, перед стартом турнира серии «Мастерс», который пройдёт в Риме (Италия) с 10 по 21 мая.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором неофициальной встречи двух топовых спортсменов.
Данное видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.
В официальной сетке турнира оба теннисиста стартуют во втором круге. Новак Джокович, первый сеяный и чемпион турнира в 2022 году, пройдёт по верхней четверти турнирной таблицы: его первым соперником станет победитель матча первого круга между французом Люкой Ван Ашем и аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри. Итальянец Янник Синнер, восьмой сеяный, пойдёт по второй четверти таблицы: его соперником во втором круге станет победитель встречи испанца Хауме Мунара и австралийца Танаси Коккинакиса.
- 10 мая 2023
-
12:25
-
11:55
-
11:34
-
11:20
-
10:52
-
10:48
-
10:28
-
10:25
-
09:57
-
09:29
-
09:00
-
08:33
-
08:27
-
08:20
-
08:15
-
08:00
- 9 мая 2023
-
23:17
-
22:58
-
21:14
-
19:08
-
18:52
-
17:57
-
17:31
-
16:49
-
16:31
-
16:15
-
15:45
-
15:22
-
14:58
-
14:43
-
14:15
-
13:53
-
13:28
-
12:52
-
10:54