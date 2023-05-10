Онс Жабер: до встречи с Игой Свёнтек в Риме было прекрасно, но потом всё было испорчено
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Седьмая ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер пошутила о своём выступлении на турнире в Риме (Италия) в 2022 году. Тогда теннисистка впервые вышла в финал турнира в Риме, однако потерпела разгромное поражение от первой ракетки мира польки Иги Свёнтек со счётом 2:6, 2:6.
«До финала, до встречи с Игой, всё было прекрасно, а потом всё было испорчено (смеётся). Да, я помню это прекрасное время в Риме в прошлом году. Надеюсь, в этот раз всё будет гораздо лучше. Самое главное — быть здоровой и вернуться на свой уровень», — приводит слова Жабер Internazionali BNL d'Italia.
Грунтовый турнир категории WTA-1000 в Риме проходит с 9 по 21 мая 2023 года. Жабер начнёт своё выступление на соревнованиях с матча второго круга.
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