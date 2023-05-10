«В каком веке они живут?» Пегула — о ситуации в финале женского парного турнира в Мадриде

Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула поделилась мнением о том, что победительницам и финалисткам парного турнира в Мадриде (Испания) не дали выступить с речью на церемонии награждения.

«В каком веке они живут? Что заставило организаторов турнира принять такое решение? Они подумали и решили: «Вау, это отличное решение, против которого точно никто не выступит». Я впервые с таким сталкиваюсь. Это действительно разочаровало меня. Мы были расстроены из-за поражения, но невозможность высказаться на церемонии награждения нас добила», — приводит слова Пегулы The Independent.

Напомним, победительницами парного турнира в Мадриде стали белорусская теннисистка Виктория Азаренко и бразильянка Беатрис Хаддад-Майя. В финале они обыграли американок Кори Гауфф и Джессику Пегулу.