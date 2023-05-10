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Азаренко: было трудно объяснить сыну, почему мама не смогла обратиться к нему после победы

Азаренко: было трудно объяснить сыну, почему мама не смогла обратиться к нему после победы
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, ставшая победительницей парного турнира в Мадриде (Испания), высказалась о том, что победительницам и финалисткам соревнований не дали выступить с речью на церемонии награждения.

«Мне было трудно объяснить моему семилетнему сыну Лео, почему мама не смогла обратиться к нему на церемонии награждения», — написала Азаренко на своей странице в социальных сетях.

Напомним, победительницами парного турнира в Мадриде стали белорусская теннисистка Виктория Азаренко и бразильянка Беатрис Хаддад-Майя. В финале они обыграли американок Кори Гауфф и Джессику Пегулу. Спортсменкам не разрешили высказаться после финального матча, что вызвало волну негодования в спортивном сообществе.

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