«Нужно принимать критику». Гауфф — о произошедшем в парном финале турнира в Мадриде

Пятая ракетка мира американка Кори Гауфф высказалась о том, что победительницам и финалисткам соревнований не дали выступить с речью на церемонии награждения.
«Всё не в порядке. Думаю, это было неправильное решение. Возможно, это не первый такой случай, но прошлые эпизоды не должны влиять на настоящее. Может, игроки хотят выступить с критикой. В своей речи я не собиралась ничего такого говорить. Но потом я высказала своё мнение организаторам и они извинились.
Нужно принимать критику, слушать спортсменов. Я верю, что это не была намеренная дискриминация, хотя мужчины смогли высказаться. Просто со стороны всё так и выглядит. Нужно принимать во внимание и такую точку зрения», — приводит слова Гауфф ASAP Sports.
Напомним, победительницами парного турнира в Мадриде стали белорусская теннисистка Виктория Азаренко и бразильянка Беатрис Хаддад-Майя. В финале они обыграли американок Кори Гауфф и Джессику Пегулу.
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