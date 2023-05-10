Алекс де Минор сыграет с Фучовичем во втором круге «Мастерса» в Риме

Определился соперник австралийца Алекса де Минора, 18-й ракетки мира, в матче второго круга турнира серии «Мастерс», проходящего в Риме (Италия). Им стал венгерский теннисист, 92-я ракетка мира Мартон Фучович. Спортсмен в двух сетах первого круга уверенно обыграл серба Филипа Краиновича, занимающего 74-е место в рейтинге ATP. Матч закончился со счётом 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. Мартон Фучович реализовал четыре брейк-пойнта из пяти и допустил шесть невынужденных ошибок. На счету Филипа Краиновича один реализованный брейк-пойнт из двух и 14 невынужденных ошибок. Ни у одного из спортсменов нет двойных ошибок. И Фучович, и Краинович выполнили по одному эйсу.

У Мартона Фучовича и Алекса де Минора было две личные встречи. На данный момент у спортсменов по одной победе.