Новак Джокович сыграет с аргентинцем Этчеверри на старте «Мастерса» в Риме

Определился первый соперник первой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича. Им стал аргентинец Томас Мартин Этчеверри, 61-я ракетка мира, одолевший в упорной борьбе француза Люку Ван Аша в первом круге турнира серии «Мастерс», проходящего в Риме (Италия). Встреча Этчеверри и Ван Аша завершилась со счётом 7:6, 6:3.

Матч аргентинца и француза продолжался 2 часа 2 минуты. Этчеверри выполнил семь эйсов, реализовал четыре брейк-пойнта из семи и допустил 11 невынужденных ошибок. На счету Ван Аша три эйса, три реализованных брейк-пойнта из шести, а также две двойные и 17 невынужденных ошибок.

Ранее у Новака Джоковича и Томаса Мартина Этчеверри не было личных встреч. Напомним, сербский теннисист является действующим чемпионом турнира в Риме.