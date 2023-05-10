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Новак Джокович сыграет с аргентинцем Этчеверри на старте «Мастерса» в Риме

Новак Джокович сыграет с аргентинцем Этчеверри на старте «Мастерса» в Риме
Новак Джокович
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Определился первый соперник первой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича. Им стал аргентинец Томас Мартин Этчеверри, 61-я ракетка мира, одолевший в упорной борьбе француза Люку Ван Аша в первом круге турнира серии «Мастерс», проходящего в Риме (Италия). Встреча Этчеверри и Ван Аша завершилась со счётом 7:6, 6:3.

Рим (м). 1-й круг
10 мая 2023, среда. 13:40 МСК
Люка Ван Аш
Франция
Люка Ван Аш
Л. Ван Аш
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 7 		3  
7 9 		6  
         
Томас Мартин Этчеверри
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри

Матч аргентинца и француза продолжался 2 часа 2 минуты. Этчеверри выполнил семь эйсов, реализовал четыре брейк-пойнта из семи и допустил 11 невынужденных ошибок. На счету Ван Аша три эйса, три реализованных брейк-пойнта из шести, а также две двойные и 17 невынужденных ошибок.

Ранее у Новака Джоковича и Томаса Мартина Этчеверри не было личных встреч. Напомним, сербский теннисист является действующим чемпионом турнира в Риме.

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