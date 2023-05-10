Тим: было бы здорово вернуться на вершину, но не думаю, что Санта Клаус мне в этом поможет

Австрийский теннисист, бывшая третья ракетка мира и обладатель 17 титулов в одиночном разряде Доминик Тим рассказал, что планирует включить в список желаний на следующее Рождество для Санты Клауса.
«В списке будет желание, чтобы моя семья и друзья оставались здоровыми. Я также желаю, чтобы наша планета стала более здоровой, чтобы люди изменили свой образ мышления, стали добрее и научились жить вместе. Вдобавок ко всему, было бы здорово вернуться на вершину, но не думаю, что Санта сможет мне в этом помочь. Мне нужно работать над этим самостоятельно», — приводит слова Тима Tennis Majors.
Ранее Тим проиграл греку Стефаносу Циципасу в матче второго круга турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:1, 7:6 (7:5) в пользу греческого спортсмена.
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