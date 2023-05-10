Варвара Грачёва в упорной борьбе проиграла квалифаеру на старте турнира WTA-1000 в Риме

46-я ракетка мира российская теннисистка Варвара Грачёва не сумела пробиться во второй круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), который продлится до 21 мая.
В стартовом матче Грачёва со счётом 6:7 (4:7), 6:1, 6:7 (4:7) проиграла представительнице Колумбии Марии-Камиле Осорио-Серрано (Q). Встреча продлилась 2 часа и 43 минуты. Грачёва один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала девять брейк-пойнтов из 20. На счету Осорио-Серрано один эйс, семь двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из 12.
В следующем раунде Осорио-Серрано сразится с 29-й сеяной хорваткой Петрой Мартич.
Общий призовой фонд соревнований в Риме составил € 3 572 618. Их действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек.
- 10 мая 2023
-
18:06
-
17:50
-
16:56
-
16:51
-
16:21
-
16:15
-
15:59
-
15:49
-
15:25
-
15:06
-
14:38
-
13:47
-
13:40
-
13:29
-
13:00
-
12:58
-
12:25
-
11:55
-
11:34
-
11:20
-
10:52
-
10:48
-
10:28
-
10:25
-
09:57
-
09:29
-
09:00
-
08:33
-
08:27
-
08:20
-
08:15
-
08:00
- 9 мая 2023
-
23:17
-
22:58
-
21:14