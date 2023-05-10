Варвара Грачёва в упорной борьбе проиграла квалифаеру на старте турнира WTA-1000 в Риме

46-я ракетка мира российская теннисистка Варвара Грачёва не сумела пробиться во второй круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), который продлится до 21 мая.

В стартовом матче Грачёва со счётом 6:7 (4:7), 6:1, 6:7 (4:7) проиграла представительнице Колумбии Марии-Камиле Осорио-Серрано (Q). Встреча продлилась 2 часа и 43 минуты. Грачёва один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала девять брейк-пойнтов из 20. На счету Осорио-Серрано один эйс, семь двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из 12.

В следующем раунде Осорио-Серрано сразится с 29-й сеяной хорваткой Петрой Мартич.

Общий призовой фонд соревнований в Риме составил € 3 572 618. Их действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек.