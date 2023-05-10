Элина Свитолина проиграла соотечественнице Лесе Цуренко на старте турнира в Риме

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина не сумела пробиться во второй круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

В матче первого круга Свитолина со счётом 4:6, 3:6 проиграла соотечественнице Лесе Цуренко (68-я ракетка мира). Встреча продлилась 1 час и 37 минут. Свитолина ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми. На счету Цуренко ни одного эйса, одна двойная ошибка и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.

В следующем раунде соревнований в Риме Цуренко сразится с американкой Бернардой Перой (28).

Отметим, что Свитолина в данный момент занимает 540-ю позицию в рейтинге WTA из-за пропуска соревнований в связи с рождением дочери.