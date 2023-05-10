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Элина Свитолина проиграла соотечественнице Лесе Цуренко на старте турнира в Риме

Элина Свитолина проиграла соотечественнице Лесе Цуренко на старте турнира в Риме
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Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина не сумела пробиться во второй круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

В матче первого круга Свитолина со счётом 4:6, 3:6 проиграла соотечественнице Лесе Цуренко (68-я ракетка мира). Встреча продлилась 1 час и 37 минут. Свитолина ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми. На счету Цуренко ни одного эйса, одна двойная ошибка и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.

В следующем раунде соревнований в Риме Цуренко сразится с американкой Бернардой Перой (28).

Отметим, что Свитолина в данный момент занимает 540-ю позицию в рейтинге WTA из-за пропуска соревнований в связи с рождением дочери.

Рим (ж). 1-й круг
10 мая 2023, среда. 16:35 МСК
Леся Цуренко
Украина
Леся Цуренко
Л. Цуренко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
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